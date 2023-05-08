انطلاق أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى السودان غدًا

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قال مركز الملك سلمان للإغاثة، إنه وضع خطة لكي يركز على المناطق السودانية الأكثر احتياجا للمساعدات التي تقدمها المبادرة الشعبية السعودية.

وأضاف مركز الملك سلمان للإغاثة، أن الجسر الجوي إلى السودان سوف ينطلق غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أنه ينسق مع وزارة الصحة السودانية والمنظمات الأممية العاملة على الأرض لإيصال المساعدات.

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن فريق طبي سيصل إلى السودان غداً الثلاثاء في أولى طلائع الجسر الإغاثي.

وأشار إلى أن مناطق الاشتباكات لا يمكن الوصول إليها ونركز على أماكن توزع النازحين.