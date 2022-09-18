انطلاق اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في جدة

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بدء انعقاد اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، برعاية ‎خادم الحرمين الشريفين..

وقال محافظ البنك المركزي د. فهد المبارك: اجتماع “مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية” يبحث التطورات الاقتصادية والخطط التنموية والمنعطفات السياسية وتداعياتها .

وتستضيف المملكة ،اليوم، اجتماع الدورة الـ 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يومي 18 و19 سبتمبر 2022 في جدة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، وخبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.