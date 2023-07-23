انطلاق الاجتماع التشاوري الخامس بين اللجنة الإسلامية للهلال الدولي وجمعيات الهلال الأحمر بدول التعاون الإسلامي بجدة

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، انطلقت بجدة اليوم أعمال الاجتماع التشاوري الخامس بين اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بدول منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار “ترابط دائم لأثر يبقى”.

ويهدف الاجتماع, الذي يُعقد بحضور ممثلين عن جمعيات وطنية من (56) دولة، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر, إلى توحيد الجهود وتسهيل العمل الإنساني المشترك.

وأوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى رئيس الاجتماع, في كلمته الافتتاحية، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنمية مهارات وإمكانيات هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، حيث يمثل هذا الاجتماع حلقة من حلقات الوصل بين الجمعيات والمنظمات، واستعراض تجاربها الناجحة لتكون نموذج يتم تنفيذه في بعض الدول.

وتضمن جدول أعمال اليوم الأول من الاجتماع مناقشة محور “التحول الرقمي في العمل الإنساني” ، للأهمية البالغة في تسهيل وتعزيز العمل في المجال الإنساني، بمشاركة عدد من الدول لتجاربها بالتحول الرقمي، كما شاركت المملكة تجاربها ببرنامج “المستجيب والمستشفى الافتراضي”.

يُذكر أن الاجتماع صاحبه معرض “لمسه إنسانية”، شارك به العديد من الهيئات والجمعيات، بالإضافة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة واللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بعرض تجاربهم وشرح أعمالهم للزوار.