انطلاق البرامج التدريبية الصيفية بتعليم مكة المكرمة بمشاركة أكثر من 5 آلاف معلم ومعلمة

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس، حزمة من البرامج التدريبية الصيفية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وذلك بمشاركة 5019 معلماً ومعلمة في إدارات مكة المكرمة – الليث – القنفذة التعليمية.

وتأتي البرامج التدريبية المتضمنة 202 برنامج تدريبي في عدة مجالات، بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية، إلى جانب التطوير المهني الذي يلبي الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات، ببرامج نوعية يقدمها مدربون ذو كفايات تعليمية وقيادية عالية، بما يُسهم ذلك في تجويد الممارسات التعليمية والإدارية.

وتهدف البرامج لرفع مستوى الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، وفق المعايير المهنية ولتحسين نواتج تعلم الطلاب، مع تقديم منظومة من الحوافز كشهادات تدريبية، واحتساب الساعات التدريبية ضمن نقاط التطوير المهني في الترقية، بالإضافة لاحتساب الساعات التدريبية كساعات تطوعية من خلال منصة التطوع، بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.