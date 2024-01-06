انطلاق البطولة الآسيوية لرماية البندقية والمسدس

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انطلقت، السبت، البطولة الآسيوية لرماية البندقية والمسدس، في جاكرتا العاصمة الإندونيسية، بحضور الأمير خالد بن بندر بن مساعد نائب رئيس الاتحادين السعودي والآسيوي للرماية، الذي حضر حفل الافتتاح.

وشهد الحفل حضور فيصل العامودي سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا، وديتو أريوتيجو وزير الرياضة الإندونيسي، وجوني سوبريندو رئيس الاتحاد الإندونيسي للرماية.

ويشارك في البطولة نحو 500 رام ورامية، يمثلون 30 دولة آسيوية، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير الجاري.



ويمثل المنتخب السعودي في رماة المسدس: عطا الله العنزي، محمد العمري، ومحمد المالكي. فيما يمثل رماة البندقية: حسين الحربي، ومسفر العماري.