انطلاق البطولة الآسيوية للسنوكر في الرياض بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 15 دولة آسيوية

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انطلقت مساء الخميس، البطولة الآسيوية للسنوكر «الرياض 2024» التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل، ويشارك في منافساتها أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة آسيوية هي:

“السعودية , منغوليا , هونج كونج , الهند , ميانمار , باكستان , سريلانكا , كوريا الجنوبية , سنغافورة , إيران , لبنان , قطر , الكويت , البحرين , الإمارات “، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة محمد النعيمي، ورئيس الاتحاد السعودي للعبة الدكتور ناصر الشمري، ورؤساء وأعضاء الدول المشاركة، وذلك بمركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في الرياض.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي عن شكره للاتحاد السعودي على استضافة البطولة، مشيداً بالتنظيم والاستعدادات التي اتخذت لهذا الحدث القاري.

وشهد اليوم الأول في البطولة انطلاق دوري المجموعات في منافستين كانت الأولى منافسة “سنوكر 6 كرات للرجال” حيث يشارك فيها 36 لاعباً، تم تقسيمهم على 8 مجموعات، ويمثل المنتخب السعودي في هذه المنافسة 4 لاعبين هم: “عبد الرؤوف صايغ , على الشمراني , أيمن العمري , فواز السلمي “.

وكانت المنافسة الثانية منافسات ” 15 كرة تحت 21 عاماً ” ويشارك فيها 24 لاعباً تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات ويمثل المنتخب السعودي في هذه المنافسات 6 لاعبين هم: “مشاري الشمردل, زياد القباني, عبدالعزيز الأسود, عبدالله القباني, محمد الأسود . وطلال العنزي “.