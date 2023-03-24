انطلاق البطولة الرمضانية لكرة القدم بمحافظة طريف

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انطلقت مساء أمس بطولة أكاديمية الوعد الرمضانية لكرة القدم بمحافظة طريف ، التي يشرف عليها نادي الوعد الرياضي وذلك بمشاركة 12 فريقاً.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبطولة محمد جازم الرويلي أن البطولة الرمضانية التي انطلقت أمس تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة حيث تستمر منافساتها حتى الـ19 من شهر رمضان المبارك وذلك بهدف استثمار طاقات الشباب وتنشيط الحركة الرياضية وبث روح التنافس الرياضي الشريف بين الفرق المشاركة بما يسهم في شغل أوقات فراغ الشباب وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع .

وبيَّن أن ملعب نادي الوعد الرياضي يحتضن منافسات البطوله التي تضم 12 فريق مقسمة على أربع مجموعات كل مجموعة تضم 3 فرق مقدماً شكره لجميع الداعمين للبطولة الرمضانية ولجميع الفرق المشاركة.