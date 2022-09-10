انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية بمكة المكرمة في دورتها 42

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انطلقت التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (42)، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الفترة من 14 – 25 صفر لعام 1444هـ لمدة ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية، وذلك بعد وصول المتسابقين لمقر المسابقة.

وتهدف التصفيات الأولية، إلى تحفيز المشاركين لضبط الحفظ، وإتقان التلاوة، وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين، وتأهيلهم للمنافسة في التصفيات النهائية بالمسجد الحرام، أمام لجنة تحكيم دولية.

واستمعت لجنة تحكيم التصفيات الأولية في جلستها الأولى إلى عدد من المتسابقين في حين تكمل عملها اليوم السبت خلال فترتين صباحية ومسائية.