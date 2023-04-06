انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية الرمضانية بتاريخية جدة

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انطلقت يوم أمس بالمنطقة التاريخية بجدة ( البلد ) التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية الرمضانية الكبرى والتي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة.

و أفاد المتحدث الرسمي لجمعية خيركم الأستاذ عبدالله بن أحمد الغامدي أن هذه المسابقة تقدم لها 1680 حافظاً للقرآن من ذوي الأصوات الشجية ، فيما تأهل منهم 320 مشاركاً هم الأبرز صوتاً وتلاوة و إتقاناً وتمكناً ، ويتنافسون ضمن ثلاث مسارات وهي حفظ القرآن الكريم ، وأجمل التلاوات ، وفضائل للأطفال، وتستمر المسابقة حتى الأحد المقبل ، فيما سيكون الحفل الختامي مساء يوم الاثنين بحضور ممثلي وزارة الثقافة وجمعية خيركم لتكريم الـ 55 الأوائل بمجموع جوائز بلغت 150 ألف ريال.

الجدير بالذكر أن التصفيات انطلقت يوم أمس بمشاركة 30 حافظاً غالبهم من صغار السن ، حيث استمعت اللجنة للعديد من التلاوات الجميلة والمتقنة ، حيث شهد اليوم الأول تنافساً قوياً بين المتسابقين والذين حظوا بدعم معلميهم وأولياء أمورهم.