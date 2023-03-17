انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن في دورتها الـ24 غدًا

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تنطلق غداً التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ ( 24 )، التي تُنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة (105) متسابقين ومتسابقات اكتمل وصولهم اليوم للعاصمة الرياض.

وسيتنافس المشاركون في هذه المسابقة بستة فروع، الأول: فرع القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية”، والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم، والثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، والرابع: حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، حيث يحصل الفائز والفائزة بالمركز الأول على 250 ألف ريال لكل منهما.

من جهته عبر المشاركون في المسابقة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على جهودهم العظيمة في خدمة كتاب الله الكريم وحفظته.