انطلاق «التمرين الخليجي للأمن السيبراني» في الرياض

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نفذت المملكة العربية السعودية بمشاركة الجهات المختصة بمجال الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة للمجلس اليوم, «التمرين الخليجي للأمن السيبراني» وذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة الوزارية للأمن السيبراني في مجلس التعاون الذي تستضيفه المملكة, ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون بشأن الموضوعات ذات العلاقة بالأمن السيبراني، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية والاستعداد لمواجهة التهديدات السيبرانية المتجددة، وتبادل الخبرات بين المشاركين، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية التي تواجهها دول المجلس.

وشمل التمرين إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية المتجددة بمشاركة المختصين في المجال من الدول الأعضاء بالمجلس، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية؛ بدءاً من الاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، والدروس المستفادة، بما يسهم في بناء القدرات المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني بدول مجلس التعاون.

وجاء تنفيذ هذا التمرين عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، يتم من خلالها تصميم تمارين سيبرانية وتطوير سيناريوهات تحاكي آخر التطورات في الأساليب المستخدمة في التهديدات والهجمات السيبرانية، وذلك بهدف تعزيز الجهود ودعم العمل المشترك لحماية الفضاء السيبراني الخليجي.