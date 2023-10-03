انطلاق الجلسات الحوارية بمؤتمر الابتكار في صناعة التحلية

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انطلقت اليوم الجلسات الحوارية لمؤتمر الابتكار في صناعة التحلية بمشاركة الخبراء المحلين والدوليين، وتطرقت الجلسات إلى توطين صناعة تحلية المياه والتطورات التي يشهدها القطاع من تقنيات متطورة ومبتكرة في إدارة وتشغيل محطات معالجة وتحلية المياه.

وناقشت الجلسات خارطة طريق تكنولوجيا المياه لتحقيق الأمن المائي وتضافر الجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة واستكشاف فرص تحلية المياه في الزراعة وتكلفة تكنولوجيا المياه وحواجز الطاقة ودراسة حالة تحسين تقنيات المؤسسة العامة لتحلية المياه.

وعلى هامش المؤتمر أقامت التحلية معرضاً مصاحباً تضمن أجنحة لعدد من الشركات والجهات والهيئات المتخصصة التي استعرضت من خلاله أحدث التقنيات الابتكارية في صناعة تحلية المياه والمنظومات المتقدمة التي تعمل على كفاءة إنتاج المياه المحلاة بما يدعم الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز إمدادات المياه النظيفة والمستدامة مع استخدام أحدث التقنيات التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة.

يذكر أن جلسات المؤتمر ستستمر حتى يوم غد، وستناقش صناعة تحلية المياه والتحديات التي تواجهها، والحلول الابتكارية لتطويرها من خلال ابتكار تقنيات جديدة تسهم في الاستدامة وخفض استهلاك الطاقة وتعزيز الاعتماد على الاستخدامات المتنوعة لمصادر الطاقة المتجددة.