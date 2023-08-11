انطلاق الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين غداً

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تنطلق غداً منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن” للموسم الرياضي 2023-2024 م، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي ومتابعة عالمية كبيرة بعد استقطاب أبرز نجوم لعبة كرة القدم في العالم، ورفع مشاركة الفرق إلى 18 فريقاً لأول مرة بتاريخ الدوري، والتي تُعد إضافة نوعية ومهمة للمنافسة الأقوى محلياً والتي تُعزز مكانة الدوري نحو مصاف أقوى الدوريات العالمية.

ويبدأ فريق الأهلي العائد لدوري روشن بعد هبوطه للمرة الأولى في تاريخه، افتتاح مشوار منافسات الجولة الأولى، عندما يستضيف نظيره الحزم الصاعد أيضا برفقة فريقي الرياض والأخدود على أستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وتستكمل لقاءات الجولة بعد غد بلقاء فريق الطائي بضيفه ضمك على مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، في حين يستضيف الفيحاء نظيره الخليج على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة .

كما تستكمل الجولة لقاءاتها الأحد القادم عندما يحل فريق التعاون ضيفاً على فريق الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويستضيف الرياض ضيفه الوحدة على أستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وتختتم منافسات الجولة الأولى الاثنين القادم بإقامة أربع لقاءات حيث يستضيف فريق أبها ضيفه الهلال على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها ، ويحل فريق الاتحاد حامل اللقب ضيفاً على الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، بينما يستضيف فريق الاتفاق نظيره النصر على أستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ، فيما يحل الأخدود ضيفاً على فريق الشباب على ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.