انطلاق الجولة الـ 12 لدوري روشن للمحترفين

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تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ 12 لدوري روشن للمحترفين لكرة القدم بأربع لقاءات، حيث يلتقي فريق ضمك صاحب المركز السادس بنظيره فريق الرائد صاحب المركز الحادي عشر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، فيما يستضيف المتصدر فريق النصر نظيره فريق الطائي الذي يحل سابعاً في سلم الترتيب على ملعب مرسول بارك في مدينة الرياض، لتأتي قمة الجولة التي يستضيف فيها فريق الاتحاد صاحب المركز الثالث بنظيره فريق الهلال الذي يحل في المرتبة الخامسة وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في حين يلتقي في مكة المكرمة فريق الوحدة صاحب المركز الـ 13 بوصيف الترتيب فريق الشباب على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية لتختتم بذلك لقاءات اليوم الأول للجولة .

وفي يوم غدٍ الجمعة يستضيف فريق التعاون صاحب المركز الرابع نظيره فريق الخليج صاحب المركز الـ 15 وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، فيما يقام ديربي الأحساء بين فريق العدالة صاحب المركز الرابع عشر والفتح الذي يحل تاسعاً وذلك على مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالهفوف في ختام اليوم الثاني من الجولة .

وفي يوم السبت القادم يقام لقاء يستضيف فيه صاحب المركز الثاني عشر فريق الفيحاء نظيره فريق الباطن متذيل الترتيب وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، فيما تقام آخر مباراة من الجولة يستضيف فيها فريق الاتفاق صاحب المركز العاشر نظيره فريق أبها الذي يحل بالمركز الثامن وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام .