انطلاق الدورة العلمية الكبرى تحت عنوان “التوحيد في الحج” في رحاب المسجد الحرام

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أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن إقامة دورة علمية كبرى في رحاب المسجد الحرام في إطار خطتها في موسم حج ١٤٤٥هـ، اعتباراً يوم غد الأحد، ولمدة أسبوع، بعنوان “التوحيد في الحج”؛ بمشاركة سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ومعالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إضافةً إلى معالي عضو اللجنة الدائمة للفتوى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ومعالي إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، ومعالي إمام وخطيب المسجد الحرام عضو اللجنة الدائمة للفتوى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سليمان بن وائل التويجري، والمدرس بالمسجد الحرام الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد.

وقال معالي السديس: إن للحرمين الشريفين دور رئيس في بث العقيدة الصحيحة والدعوة إلى التوحيد وإرساء منهج السلف، فهما مغراس التوحيد وتعزيزه وترسيخه في نفوس ضيوف الرحمن والزائرين، مبيناً أن من ركائز الرئاسة الدينية إثراء الحاج ومسيرة الحج؛ بتوضيح عمق صلة التوحيد بأركانه وواجباته وسننه وأقواله وأفعاله.

وأوضح معاليه أن إقامة هذه الدورة؛ تأتي امتداداً لخطة الرئاسة الدينية المعدة لموسم حج ١٤٤٥هـ؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية والعلمية، وإثراء قاصديهما من ضيوف الرحمن، وتزويدهم بالمعارف والعلوم الشرعية، كالعقيدة الصحيحة، وربط المناسك بها؛ ليؤدوا الحجاج نسكهم على هدى ورشاد، ويظفروا بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

وذكر أن مشاركة سماحة مفتي عام المملكة وأصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء في برامج الرئاسة العلمية النوعية الموجَّهة لحجاج بيت الله الحرام؛ تعد من الركائز في نشر رسالة الحرمين الدينية الوسطية عالميًا، وإنجاح رحلة الحاج وإثرائه، مثمنًا جهود مفتي عام المملكة، وأصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء، ودعمهم وتناغمهم مع رئاسة الشؤون الدينية في تفعيل خططها العلمية وإثرائها بالحرمين الشريفين والعناية بضيوف الرحمن في موسم الحج.