انطلاق القافلة الزراعية الإرشادية بمنطقة عسير

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برعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة،دشَّن وكيل الإمارة للشؤون الأمنية عبدالله بن يحيى العرفجي -اليوم- فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية بمنطقة عسير في نسختها الثالثة،التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة،وذلك في ساحة المشهد بأبها.

واطلع وكيل الإمارة على ما تقدمه القافلة الزراعية للمزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة النحالين من الأنشطة والبرامج والعروض المرئية والندوات وورش العمل،بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

وتهدف القافلة الزراعية إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين،وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي،وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

وتضمُّ القافلة التي تستمر 3 أيام، 40 ركنًا مخصصًا للمزارعين لعرض وتسويق منتجاتهم الزراعية،وديوانية إرشادية متنقلة، وعروضًا مرئية إرشادية، إلى جانب المختبر المتنقل لاستقبال عينات التربة والمياه ومتبقيات المبيدات وإجراء التحليل لها، وركنًا لعرض الخدمات التى تقدمها الوزارة.

وينفِّذ فرعُ الوزارة بعسير – بالتزامن مع انطلاق القافلة- 15 ورشةَ عملٍ في عدد من محافظات ومراكز المنطقة.