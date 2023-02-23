انطلاق القافلة الزراعية الارشادية بمحايل عسير

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تحت رعاية امير منطقة عسير الامير تركي بن طلال دشن محافظ محافظة محايل عسير محمد بن فلاح القرقاح القافلة الزراعية الارشادية بمحايل عسير بحضور مدير ادارة الزراعة المهندس علي بن سيف القحطاني نيابة عن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني وتشمل القافلة الزراعية والتي تظم 40 جناح متنوعة من اسر منتجة ونحالين ومشاتل ومشاركة عدد من الجهات الحكومية كما تحتوي القافلة على ديوانية ارشادية يتم اقامة ورش تطبيقية ارشادية زراعية ، ومعرض مرئي يتم عرض افلام ارشادية خاصة بالزراعة وركن خاص بتقديم الهدايا واستديو متنقل يتم فعاليات القافلة طوال 3 ايام ، اضافة تنفيذ 15 ورشة تطبيقية في المحافظات المجاورة ومسرح للفعاليات وتقام في ساحة نادي الشهيد من الساعة 4 الى 10 مساء.

وتحضى باهتمام كبير من قبل الزوار والرواد.