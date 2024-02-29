انطلاق المؤتمر الدولي الأول للطب العصبي المناعي بالرياض.. غداً

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تنطلق غداً أعمال المؤتمر الدولي الأول للطب العصبي المناعي، الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالتعاون مع شُعبة التصلب المتعدد بالجمعية السعودية لطب الأعصاب، بهدف تطوير فهم أفضل لتلك الأمراض لتعزيز نتائج الرعاية الصحية، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفندق الانتر كونتيننتال بالرياض.

ويهدف المؤتمر الدولي الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة إلى تعزيز الوعي بالتصلب العصبي المتعدد والأمراض العصبية المناعية الأخرى بين أطباء الأعصاب غير المتخصصين ومقدمي الرعاية الصحية، وتبادل المعارف حول أحدث طرق التشخيص والعلاجات المبتكرة، إضافة إلى استكشاف آفاق التعاون مع الاتحاد الدولي لمرض التصلب العصبي المتعدد (MSIF).

ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين من الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا وألمانيا، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر ليومين، يتخلّلهما عدة جلسات تفاعلية وورش عمل تتناول أحدث الأبحاث في مجال الأمراض العصبية المناعية، والتصلب المتعدد، والتهابات الدماغ، والعديد من القضايا الطبية ذات الصلة.

وتتضمن أجندة المؤتمر استعراض العديد من الأوراق البحثية والدراسات العلمية الرائدة في المجال، بالإضافة إلى جلساتٍ حوارية ونقاشاتٍ تشاركية تهدف إلى ردم الفجوات المعرفية حول هذه الأمراض, واستكشاف فرص تحسين الممارسات السريرية..

يُذكر أنَّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، صُنف الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا و الـ 20 عالمياً ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية حول العالم للسنة الثانية على التوالي، وذلك بحسب التصنيف الصادر عن “براند فاينانس” (Brand Finance) لعام 2024.

كما يُعد “التخصصي” رائداً في الابتكار، ومركزاً متقدماً في البحوث والتعليم الطبي، حيث يسعى إلى تطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.