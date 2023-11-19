انطلاق المؤتمر الدولي الثامن لرعاية ضغط الدم بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين

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انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الثامن لرعاية ضغط الدم بالعاصمة الرياض أمس، الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتعاون مع الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم (شمس)، خلال الفترة 18- 20 نوفمبر الجاري؛ لمناقشة أبرز المستجدات في تشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم، وكيفية الوقاية منه، بمشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ويهدف المؤتمر إلى نشر المعرفة بين الحاضرين بكيفية إظهار القياس والتشخيص الدقيق لضغط الدم في بيئات مختلفة، وتقييم عوامل الخطر القلبية الوعائية بشكل مناسب؛ بما في ذلك الأسباب الثانوية التي أسهمت في ارتفاع ضغط الدم، وصولًا إلى البدء بالتدخلات الدوائية وغير الدوائية بشكل فعال، واستعراض التدابير المناسبة لحالات ارتفاع ضغط الدم المقاومة والتي يصعب السيطرة عليها.

ويتضمن على مدى ثلاثة أيام العديد من المحاضرات وورش العمل، التي تستهدف بالدرجة الأولى المنتسبين إلى قطاع الرعاية الصحية في عدد من الاختصاصات كالطب العام وأطباء الرعاية الأولية وطب الأسرة والباطنة والتخصصات ذات الصلة، بما فيها الصحة العامة وصحة المجتمع، والصيدلة، والتمريض.

وسيناقش المؤتمر عبر فعالياته المختلفة تشخيص وتدبير ارتفاع ضغط الدم لدى فئات معينة من السكان كالأطفال والنساء والحوامل وكبار السن، ومستجدات انتشار ارتفاع ضغط الدم في المملكة العربية السعودية والعالم، ودور الأطباء ومؤسسات الرعاية الصحية في تخفيف أعبائه، إضافة إلى تدارس مستجدات وتوصيات أدلة العمل الخاصة بارتفاع ضغط الدم وكيفية تطبيقها في الممارسات الطبية اليومية.

ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ورائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي، كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.