انطلاق المؤتمر السعودي العالمي الثالث لأمراض وجراحة اللثة2022 في الرياض

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انطلقت اليوم، فعاليات المؤتمر السعودي العالمي الثالث لأمراض وجراحة اللثة2022 بتنظيم من الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة، وذلك برعاية سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أوس الشمسان، والتي تستمر لمدة يومين في فندق كراون بلازا في المدينة الرقمية بمشاركة العديد من الجهات الصحية داخل المملكة وخارجها.

وجرى خلال الحفل، استعراض الجمعية فيديو عن إنجازاتها خلال الأربع سنوات الماضية يتضمن حصولها على المركز الأول في نتائج تقييم كفاءة الأداء للجمعيات الطبية والعلمية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، و17 اتفاقية محلية ودولية.

وتضمّن المؤتمر على 12 ورشة عمل تطبيقية واقعية بمجموع 45 ساعة تعليم طبي مستمر كانت عناوينها (ورشة طب الاسنان الرقمي) (زراعة الانسجة اللثويه) (التطعيم العظمي) وغيرها، لتطبيق المستجدات والنضريات العلمية لبعض الإجراءات الحديثة في المجال.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور عبدالله العمري في -كلمته الافتتاحية- أن المؤتمر يضم 26 متحدث عالميًا من مختلف دول العالم على مدار 16 ساعة تعليمية في مختلف المجالات الطبية الخاصة لأمراض اللثة، ورعاية الأسنان، وغرسات الأسنان، والتقنيات الحديثة وموضحًا الأنشطة التي تقدمها الجمعية لدعم وتطوير التخصص .

ومن جانبة بيّن نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور هاني بن طلال أن المؤتمر يتناول أخر المستجدات الرقمية في مجال أمراض اللثة وزراعة الاسنان ويهدف المؤتمر على تسليط الضوء على وجهة نظر المريض تحت شعار عام “ما يريدة المريض وما يحتاجة المريض”

وعّبر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتخطيط القوى العاملة بالهيئة الدكتور زياد نقشبندي عن شكره للحضور الكرام من الأطباء والمشاركين في المؤتمر الذي يعد واحدًا من أهم المؤتمرات المتخصصة بطب الأسنان الحديثة، وكرم الجهات المشاركة والمنظمة والرعاة للمؤتمر .