انطلاق المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة بنسخته الثامنة في الرياض

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انطلقت في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، فعاليات المعرض الدولي للقهوة والشكولاتة بنسخته الثامنة، بمشاركة أكثر من 300 جهة محلية ودولية من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى 3 ديسمبر 2022م، إلى استقطاب المستثمرين والموردين والباحثين عن استثمارات جديدة في مجال القهوة والشوكولاتة، وتوفير منصة لإطلاق المنتجات الجديدة.

وستقام بطولة «الباريستا السعودية» المعتمدة ضمن بطولات الباريستا العالمية، حيث سيحظى الفائز بالبطولة برحلة إلى العاصمة اليونانية (أثينا) لتمثيل المملكة العربية السعودية في البطولة العالمية.

وأعد المعرض ورش عمل ودورات مختصة في القهوة والشوكولاتة سيقدمها مدربون معتمدون في القهوة لتعليم مهارات ومعلومات جديدة للمتدربين، مما يسهم في تشكيل فرصة للباريستا وخبراء القهوة والطهاة المحترفين وكذلك الراغبين بافتتاح مشاريعهم في مجالات القهوة.

ومن ضمن الفعاليات، سيحتضن المعرض «منطقة سباق القهوة»، وهي منطقة ترفيهية للكبار والصغار ستقام فيها ألعاب VR مبتكرة، وحلبة لسباق سيارات صغيرة محاكية للحلبات الواقعية، وشاشة تفاعلية.

كما سيشهد المعرض إقامة منطقة حديث القهوة «COFFEE TALK» التي تجمع أبرز خبراء القهوة والأعمال مع الجمهور، للحديث عن موضوعات تخص القهوة والاستثمار، وستتيح الفرصة للجمهور الاستفادة من الخبرات، وإتاحة الفرصة لهم لأسئلتهم والرد على استفساراتهم.

وسيكون محترفو وهواة الطهي على موعد مع المنافسة في «منصة الطهي»، حيث ستشهد تحدياً يومياً لـ (4) طهاة، مع طاهٍ رئيسي مقدم ومحاور لصنع نوع من أنواع الحلى، يتم إعدادها بأنواع من القهوة أو الشوكولاتة، ومشاركته مع الحضور وتذوقه وتقييمه، إذ ستقام هذه الفعالية لدعم الطهاة السعوديين وتعزيز مشاركاتهم في مجال صناعة الحلويات.

مما يذكر أن المعرض تشارك فيه عدة جهات وهيئات حكومية ورواد الأعمال والأسر المنتجة، إضافة إلى عارضي منتجات القهوة والشوكولاتة وتجهيزاتها، وعدد من الجهات المانحة والداعمة.