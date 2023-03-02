انطلاق المهرجان الزراعي الأول بمحافظة قلوة

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, انطلقت فعاليات المهرجان الزراعي الأول بمحافظة قلوة, الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع محافظة قلوة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن إقامة المهرجان الزراعي الأول بمحافظة قلوة هو امتداد لسلسلة المهرجانات التي أقيمت في القطاع التهامي لما تملكه من تنوع زراعي ومن ذلك ما نشهده اليوم في هذا المهرجان الذي يجمع العديد من المنتجات المحلية ذات الجودة العالية والميزة النسبية للمنطقة واستمرار دعم الوزارة للمزارعين في تسويق منتجاتهم, حيث تعد المهرجانات إحدى وسائل التعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها.

ويسعى فرع الوزارة إلى تعظيم الفائدة من هذه المهرجانات عبر الوصول إلى أكبر عدد من المزارعين, وإقامة ورش عمل تثقيفية لمرتادين المهرجانات التي يتم خلالها تقديم شرح مفصل عن برامج الدعم المقدمة من الوزارة للمزارعين ومربي الماشية والنحالين مثل برنامج ريف, وبرنامج الزراعة العضوية, التي تقدم دعما مادياً غير مسترد.