انطلاق النسخة الأولى من فعاليات “سمبوزيوم الدولي للفنون مدن” بالمدينة المنورة

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انطلقت مساء الجمعة النسخة الأولى من فعاليات ” سمبوزيوم الدولي للفنون مدن ” الذي ينظمه مركز المدينة للفنون باستقطاب أكثر من ٢٢٥ فنانا وفنانةً من داخل وخارج المملكة وإنتاج أكثر من 700 عمل فني، والتعاون مع أكثر من 350 مشارك، وفريق عمل ونشر الحدث في وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 6200 مهتم في مجال الفن ، وذلك بإشراف نماء المنورة وبدعم من الصندوق الثقافي .

وأوضح مدير مركز المدينة للفنون محمد فوزان أن فعاليات ” السمبوزيوم ” الذي يُسلط الضوء على أهمية مفاهيم التمدن والتحضر في تاريخ الإنسانية، بالإضافة إلى تأثير المدن على حضاراتنا ومجتمعاتنا المعاصرة ، يتضمن العديد من ورش العمل والندوات والمعارض والتجمعات والجولات الثقافية والفنية التي توفر فرصا للفنانين المحليين والدوليين لتبادل خبراتهم وتطوير مهاراتهم، وزرع التقدير الجمالي، والعلاقة التكافلية بين الفن والمجتمع ، مؤكدا أهمية مثل هذه الأحداث والفعاليات الفنية والثقافية التي تُثري المشهد الثقافي، وتُنمي الاقتصاد الإبداعي بين سكان المدينة المنورة والمناطق والدول الأخرى .

يذكر أن ” السمبوزيوم ” الذي يهدف إلى تشجيع التجارب الإبداعية للفنانين والفنانات من خلال تسليط الضوء على الأعمال الفنية بكافة أشكالها، كالفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والزخرفة الإسلامية، سيعقد بشكل دوري في المدينة المنورة، مما يُسهم بتحويل المنطقة لمركز إبداعي يرحب بتبادل الثقافات والفنون في بيئة يسودها الود والسكينة.