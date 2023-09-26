انطلاق النسخة الثانية لمعرض السيارات الكهربائية Ev بالرياض تحقيقا للطاقة النظيفة

المناطق_الرياض

تحتضن العاصمة السعودية الرياض النسخة الثانية من فعاليات مؤتمر ومعرض الطاقة المستدامة في قطاع السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة .

يأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030 وحرص المملكة العربية السعودية في تحقيق مستقبل جديد في التنمية المستدامة في قطاع النقل واستخدام الطاقة النظيفة وفقا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

يعد المعرض واحداً من أضخم المعارض الذي تستضيفه المملكة في مجال السيارات الكهربائية والذي سيقدم خلال أيامه تنوع كبير في الفعاليات والأنشطة المختلفة التي ستُطلع الحضور على أبرز التقنيات العصرية التي تستخدم في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية.

ويشارك في المعرض مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية وممثلي الشركات الكبرى، وغيرهم من المتحدثين البارزين حيث سيتم تبادل الآراء والخبرات حول السيارات الكهربائية وأحدث تقنيات الطاقة والبطاريات الرائدة .

وتحتوي فعاليات المعرض استخدام الطاقة الخضراء في مواجهة تغيرات المناخ و الآليات الحديثة المستخدمة في البنية التحتية في وسائل النقل الحديث الصديقة للبيئة .

كما سيوفر بيئة تفاعلية للتعرف على تلك التقنيات الحديثة ومميزاتها عن طريق المتخصصين والمؤثرين في ذلك القطاع وتوفير تجارب تفاعلية للجمهور .

الجدير بالذكر أن المعرض سيشارك فيه العديد من رواد وشركات السيارات التي ستعزز من تطوير وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في المملكة ، وينطلق المعرض في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2023 .