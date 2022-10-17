انطلاق برنامج التوعية بسرطان الثدي بتعليم ينبع

رعت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي أمس في مكتب الشؤون التعليمية، انطلاق برنامج التوعية في الشهر العالمي لسرطان الثدي الموافق لشهر أكتوبر من كل عام، والذي تنظمه الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع بالشراكة مع القطاع الصحي بمحافظة ينبع، وبالتعاون مع أقسام الإدارة ومدارس تعليم البنات بالمحافظة وبعض مرافق المجتمع .

وأوضحت مساعد قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع غالية الكنوي أن الحملة تهدف إلى التوعية بالمرض والحد من الإصابة، والتعريف بأعراضه وطرق الوقاية والعلاج منه، وتسليط الضوء على بعض الحقائق حول سرطان الثدي، والسمات الشخصية لمريضه وطريقة الكشف المبكر لما في ذلك من أثر إيجابي في سرعة العلاج في والشفاء منه بإذن الله.

وأشارت الكنوي إلى أن برنامج التوعية والتثقيف الصحي تضمن نشاطات متنوعة شملت : توزيع المطبوعات والنشرات الإرشادية في المدارس والأقسام من خلال الأركان التوعوية، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتوعية بالمرض، إلى جانب تنظيم اللقاءات التوعوية، والتي يشارك في تقديمها عدد من الطبيبات والمختصات والموجهات الصحيات بالمدارس .

وثمنت الكنوي الجهود المبذولة من الأقسام المعنية بالإدارة ومدارس البنات في الحملة التوعوية لنشر التثقيف بالمدارس، وتغيير السلوكيات الصحية بما يكفل للجميع حياة هانئة بصحة وسلامة بعون الله، مقدمة شكرها وتقديرها للجهات والقطاعات والمدارس المشاركة في تنفيذ البرنامج، وللشؤون التعليمية وإدارة الموارد البشرية لرعايتها واستضافتها انطلاقة البرنامج .