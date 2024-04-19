انطلاق بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة من الجلوس للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بمدينة الملك سعود الرياضية بالباحة

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انطلقت أمس على صالة مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة منافسات “الدور الأول ” لبطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة من الجلوس للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية والذي ينفذه الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي .

ويشارك في البطولة التي تستمر لمدة يومين 72 لاعباً يمثلون أندية الباحة ونجران ومكة المكرمة والرياض وجازان ونادي جدة .

وقد أقيمت 7 مباريات جاءت نتائجها بفوز نادي مكة المكرمة على نادي الباحة ٢-٠ ، وفوز نادي جدة ٢-١ على نادي نجران ، وفوز نادي الرياض على نادي جازان ٢-٠ ، كما فاز نادي مكة على نادي جدة ٢-٠ ، وبنفس النتيجة تمكن نادي الرياض من الفوز على ناديي نجران وجازان، فيما تغلب نادي جازان من الفوز على نادي الباحة ٢-١.