انطلاق بطولة “المتحد” في عامها الـ24

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انطلقت الليلة الماضية بطولة المتحد الرمضانيه لكرة القدم في نسختها 24 بسحر آل عاصم في محافظة محايل، ضمن فعاليات مبادرة (أجاويد) التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ بحضور رئيس رابطة الهواة بمنطقة عسير الأستاذ علي الوهابه والمشرف العام على البطولة الأستاذ يحيى بن محمد العاصمي ورئيس لجنة الحكام الفرعية بمنطقة عسير الأستاذ عبدالله الأحمري ورئيس مكتب رابطة الهواة بغرب تهامة الأستاذ يحيى عبدالله آل نحيله.

وأنطلقت البطولة بحضور جماهيري كثيف الليلة الماضية بمباراتين؛ التقى في الأولى فريقي السيوف من بحر أبو سكينه وشباب الباخة من رجال ألمع وانتهى اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

فيما التقى في المباراة الثانية فريقي الجيل من محايل والأحلام من بارق وانتهت بفوز فريق الجيل بهدفين مقابل هدف واحد لأحلام محايل.

يذكر أن بطولة “المتحد” تقام هذا العام في عامها الرابع والعشرين ضمن مبادرة “أجاويد” ويشارك فيها ستة عشر فريقاً؛ وتحضى بحضور جماهيري كبير وتشارك فيها فرق معروفة من جميع محافظات تهامة وأبها؛ وقد حققت نجاحات كبيرة في الأعوام الماضية حتى أصبحت من أقوى البطولات السنوية التي تقام في منطقة عسير بدعم وتنظيم من أبناء فريق “المتحد” من سحر آل عاصم بمحافظة محايل عسير تحت إشراف الأستاذ يحيى بن محمد العاصمي.