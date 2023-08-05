انطلاق بطولة المشي المفتوح بمدينة ينبع الصناعية

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أطلقت أمس الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة بوزارة الرياضة بطولة الجري المشي المفتوح لكلا الجنسين في الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية.

ويأتي ذلك ضمن اهتمام الهيئة الملكية بالشراكة الإستراتيجية وتفعيل أدوار المسؤولية الاجتماعية بمدينة ينبع الصناعية بما يحقق الرفاهية وتحقيق معايير جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030, وتوفير وتهيئة الأجواء الملائمة لممارسة الرياضة- خاصة المشي لجميع الفئات.

يذكر أن هذه البطولة شهدت إقبالا كبيرا من قاطني مدينة ينبع الصناعية من الكبار والصغار والرجال والنساء والمواطنين والمقيمين في أجواء مفعمة بالحماسة والتشجيع لجميع المشاركين.