انطلاق بطولة المملكة المفتوحة للمبارزة .. غدًا

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تنطلق غدًا منافسات بطولة المملكة المفتوحة للمبارزة (فردي) للأسلحة الثلاث ” الأبيه – السايبر – الفويل ” وذلك على صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي في الدمام.

وتعد البطولة ختام الموسم الرياضي للمبارزة,بإجمالي جوائز مالية تقدر بـ 15 ألف دولار،إذ يشارك فيها أكثر من 200 لاعب ولاعبة، تشمل لاعبين من جميع دول الخليج العربي.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان،أحقية الأندية المشاركة في البطولة بأربعة لاعبين لكل سلاح، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد تكريم أبطال الموسم الذين حققوا المراكز الثلاث الأولى في بطولة المملكة الماضية للجولات الماسية والذهبية والفضية،إضافة إلى تكريم اللجان العاملة وأفضل ثلاثة حكام في كل سلاح.