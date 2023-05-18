انطلاق بطولة المملكة للتايكوندو على كأس الأبطال للبراعم والناشئين بتبوك

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انطلقت اليوم بمدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، منافسات بطولة المملكة لأندية ” A” للتايكوندو على كأس الأبطال للبراعم والناشئين , التي ينظمها الاتحاد السعودي للتايكوندو، بإشراف فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، ويستمر يومين.

وأوضح مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة إبراهيم العطوي، أن البطولة شهدت مشاركة 267 لاعبًا يمثلون 27 ناديًا من مختلف الأندية بمناطق المملكة،ويديرها أكثر من 22 حكمًا، مبينًا أن فرع الوزارة بالمنطقة سخَّر جميع إمكاناته لاستضافة البطولات وإتاحة الفرصة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.