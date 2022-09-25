انطلاق بطولة تبوك الأولى المفتوحة للعبة ” البوتشيا ”  

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، انطلقت مساء اليوم بطولة تبوك الأولى المفتوحة للعبة ” البوتشيا ” والتي تستضيفها جامعة فهد بن سلطان.

وتستمر خمسة أيام، بمشاركة 85 لاعباً من اندية ذوي الإعاقة ( تبوك والمدينة المنورة والاحساء الدمام والطائف )، تحت شعار ” أنتم منا ونحن معكم ” .

وأوضح مدير البطولة والرئيس التنفيذي لنادي تبوك لذوى الاعاقة سلطان جبارة أن هذه البطولة التي تأتي بالشراكة مع جامعة فهد بن سلطان ، وفرعيّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ووزارة الرياضة بالمنطقة، هي إحدى المبادرات التنموية لإمارة المنطقة، دعماً للرياضة والرياضيين من منسوبي أندية المملكة لذوي الإعاقة، وتعد هي الأولى من نوعها، وتضم عدداً من الألعاب والمنافسات التي تسعى منطقة تبوك من خلالها إلى جعل المنطقة صديقةً للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التثقيفية والتوعوية والفعاليات الرياضية والترفيهية، رغبة في تحقيق جودة الحياة لهم ودمجهم في المجتمع والتعايش معهم .

من جهته أشار مؤسس اللعبة رئيس اللجنة الفنية والتحكمية بالبطولة الكابتن محسن آل اسماعيل أن هذه المنافسات موجهة للأفراد ذوي الإعاقات الربعاية من المتوسطة إلى الشديدة، منوهاً بأهمية اللعبة لما لها من فوائد إيجابية على دمج الأفراد من ذوي الإعاقات الشديدة في المجتمع، مؤكداً مشاركة ٢٤ حكم من العناصر الرجالية والنسائية من المملكة وخارجها.