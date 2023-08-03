انطلاق بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة “البوتشيا”

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تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرِ منطقة تبوك، انطلقت أمس، منافسات بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة ” البوتشيا ” المفتوحة في نسختها الثانية، بمشاركة 67 لاعباً ولاعبة يمثلون 15 نادياً خليجياً ومحلياً.

وتستمر المنافسات التي تقام على ملعب الصالة الرياضية المغلقة لجامعة تبوك لمدة 4 أيام، تحت شعار ” أنتم منَّا ونحن معكم “، وينظمها نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة بالتعاون مع مركز المبادرات التنموية بإمارة منطقة تبوك، وإشراف فني من الاتحاد السعودي للبوتشيا، وتُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقات الرباعية من المتوسطة إلى الشديدة.

وتمكن لاعب نادي تبوك لذوي الإعاقة محمد البلوي من الفوز في الجولة الأولى بالنظام الفردي على نظيره لاعب نادي الحساء لذوي الإعاقة أحمد كدادي بنتيجة 6 – 0 ، فيما حقق اللاعب ذعار الشمري من نادي حائل المركز الأول بعد فوزه على اللاعب أحمد السويدان من نادي الشرقية لذوي الإعاقة بنتيجة 4 – 1 ، كما حققت اللاعبة زهراء الأبيض من نادي الحساء المركز الأول على حساب اللاعبة فاطمة فرحان من نادي عسير بنتيجة 9 – 0 ، فيما فاز اللاعب محمد الزهراني من نادي الرياض على لاعب نادي عسير سياف السياف بنتيجة 7 – 0، أما فيما يخص الجولة الثانية فقد حصل اللاعب عبدالعزيز المجبل من نادي الأحساء على المركز الأول متقدماً على نظيره نواف الرويلي من نادي الجوف بنتيجة 4 -2، ولجين الثقفي من نادي الأحساء على سليمان الرتيق من نادي الرياض بنتيجة 6 – 2، وحصل اللاعب زياد الجهني من نادي المدينة على المركز الأول بعد تغلبه على نظيره سكر الرويلي من نادي الجوف بنتيجة 15 – 1، لتختتم الجولة بفوز اللاعب ممدوح بروزة من نادي الشرقية على منافسته اللاعبة نايفة القحطاني من نادي الرياض لذوي الإعاقة بنتيجة 4 – 3 .