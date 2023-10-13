انطلاق بطولة ليف جولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

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انطلقت اليوم، منافسات بطولة ليف جولف جدة “LIV Golf Jeddah” المقدمة من روشن، التي يحتضنها ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة 48 لاعبًا من نخبة الأسماء العالمية في رياضة الجولف.

وافتتحت منافسات البطولة التي تستمر حتى 15 أكتوبر 2023 الجاري، بالعرضة السعودية، حيث تُعد البطولة الحدث الثالث عشر ضمن رزنامة بطولات ليف جولف لهذا العام، كما تشهد المنافسات تنافسًا قويًا بين اللاعبين مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد، إضافة إلى حجز المقاعد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل.

يُذكر أنه سيتمكن أفضل 24 لاعباً من تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في بطولات ليف جولف لعام 2024، في حين يواجه أصحاب المراكز 25 إلى 44 خطرًا الإقصاء أو الانتقال من فرقهم، في حين ينتقل أصحاب المراكز الأخيرة بشكل مباشر إلى التصفيات والحصول على فرصة للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين المشاركين.