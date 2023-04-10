انطلاق تصفيات حفظ وتلاوة القران الكريم والسنة النبوية بتعليم ينبع

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انطلقت أمس بإدارة التعليم بمحافظة ينبع، تصفيات المرحلة الأولى لمسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية لعام 1444هـ، التي ستُختتم على مستوى إدارات التعليم في 22 رمضان الجاري.

وأوضحت إدارة التعليم، أن المسابقة التي استهدفت طلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية بتعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها، بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 700 طالب وطالبة، حيث سيتأهل منهم 20 طالباً وطالبة في مساري المسابقة، للمشاركة في التصفيات المقبلة التي ستُقام في إدارة تعليم المدينة المنورة في الفترة من 12 وحتى 19 شوال.

يذكر أن المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم ضمن جهودها في العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية، تهدف إلى تشجيع الطلبة على حفظ كتاب الله وتلاوته، والفهم الصحيح للسنة النبوية، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلبة، وإذكاء روح التنافس البنّاء فيما بينهم.