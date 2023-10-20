انطلاق دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023”

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، افتتح صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، الليلة، دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023″، في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور رئيس منظمة سبورت أكورد ايفو فيرياني، وسمو الشيخ خالد بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ونخبة من القيادات الرياضية العالمية ورؤساء الاتحادات الدولية المشاركة في الدورة.

ورحب سمو الأمير فهد بن جلوي خلال كلمته في حفل الافتتاح بضيوف الدورة، قائلاً : على مدار أشهر، عملنا وبذلنا الجهد، من أجل ضمان نجاح هذا الحدث العالمي، ووصلنا اليوم افتتاح الدورة، إذ سنتابع وجميع محبي الرياضات القتالية من حول العالم، هذا المحفل الرياضي الكبير، الذي يتنافس خلاله أكثر من 1500 رياضي ورياضية في 16 رياضة على مدى 11 يوماً ستكون مليئة بالشغف والحماس.

وأضاف ” أصبحت المملكة محط أنظار العالم، ووجهةً لأكبر وأضخم البطولات الرياضية العالمية، بفضل الرؤية الثاقبة والدعم السخي وغير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وتوجيهات وثقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي كان بمثابة الدافع لجعل طموحات مستقبلنا الرياضي تلامس عنان السماء، ويحفزّنا على العمل بشكلٍ متواصل، من أجل تحقيق أهداف وتطلعات قيادة هذا الوطن العظيم، موجهاً كلمته للمشاركين والمشاركات : ساحة المنافسة أمامكم، وفرصتكم لإثبات قدراتكم، فاستمتعوا بروح المنافسة، وأبدعوا بمواهبكم، وكونوا خير سفراء لبلدانكم، في هذا المحفل العالمي.

من جهته أوضح رئيس منظمة سبورت اكورد، أنه على مدار الأيام الـ11 المقبلة، ستتحول كل أنظار عالم الألعاب القتالية نحو الرياض، وستكون كل الأضواء مسلطة على المشاركين، متمنياً أن يستمتع الجميع بأوقاتهم ويصنعوا ذكريات جديدة وأصدقاء جدد.

وانطلق الحفل بالسلام الملكي ثم تقديم أعلام الاتحادات الدولية المشاركة في الدورة، تلاه عرض المنتخبات ليتم بعدها رفع علم الدورة، ومن ثم أداء القسم للاعبين والحكام والإداريين، أدت بعدها الفنانة زينة عماد الأغنية الرسمية للدورة، وانطلقت بعد ذلك العروض الفنية والرياضية التي أبهرت الجماهير، ورُسم من خلالها هوية الثقافة السعودية.

وتعد هذه النسخة الأكبر لعدد المشاركين في تاريخ الدورة بمنافسة أكثر من 1500 رياضي ورياضية في 16 لعبة قتالية وهي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، ومصارعة الذراع، والملاكمة والركل (الكيك بوكسنج)، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.