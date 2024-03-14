انطلاق دورة جود الرياضية لكرة القدم بنجران

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برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، انطلقت مساء أمس، دورة جود الرياضية لكرة القدم، التي تنظمها أمانة المنطقة بالتعاون مع جمعية “واعد”، بحضور وكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك بمقر نادي الأخدود الرياضي.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش الغامدي، أن الدورة تنفذ دعماً للمساهمة في حملة جود إسكان، الهادفة لتوفير 230 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في المنطقة، مشيراً إلى أن الدورة تستمر حتى الـ14 من شهر رمضان، بمشاركة 12 فريقاً.