انطلاق سابع نسخ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية تحت شعار “همة طويق”.

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انطلقت اليوم النسخة السابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال العاصمة الرياض، تحت شعار “همة طويق”.

وتميزت انطلاقة المهرجان، بحضور جماهيري غفير، تابعوا بحماس واستمتاع جملة من الفعاليات، استعرضت في أولها فرق الهجانة عددًا من المعزوفات الوطنية والألوان التراثية الهادفة إلى تأصيل وترسيخ الموروث الثقافي للإبل، لدى المتابعين.

من جانبهم قدم مجموعة من الخيالة تشكيلات وتقاطعات متميزة، بدت كلوحة فنية، لاسيما بالملابس التراثية التي ارتدوها بصحبة أعلام المملكة التي حملوها خلال عرضهم.

بدوره أضفى التنافس الكبير الذي شهده ميدان عرض الإبل، لحظة استعراض 12 منقية من فئة الفحل وإنتاجه للوني (المجاهيم والحمر)، حماسة كبيرة من الجمهور الحاضر في مدرجات الميدان، لاسيما وأن هذا العرض كان أمام لجنة التحكيم النهائي، برئاسة صاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن محمد.

وتضمنت فعاليات انطلاقة المهرجان عروضًا للسيارات اللاسلكية التي حاكت مهارات هذه الرياضات، بالإضافة إلى العديد من الفقرات المتنوعة، التي تعكس حجم العمل الكبير الذي بذله نادي الإبل، لتظهر هذه النسخة من المهرجان بالشكل الذي يواكب القيمة الكبيرة، تاريخياً وثقافياً للإبل.

يذكر أن متابعي النسخة السابعة من المهرجان والمشاركين فيه على موعد مع مجموعة من الإجراءات المطبقة للمرة الأولى، كتعديل عدد المتون المشاركة في فئات سيف الملك وشلفا ولي العهد، واستحداث شوط جديد باسم شوط البداوة، وإطلاق الخدمات المشتركة لملاك الإبل؛ بهدف جمع اللجان في مكان واحد، إضافةً إلى اعتماد آلية جديدة لاحتساب نقاط الهجيج.