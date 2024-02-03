انطلاق سباقات الجولة الأولى من بطولة القوارب الكهربائية بالكامل بمحافظة جدة

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انطلقت أمس، سباقات الجولة الأولى من بطولة القوارب الكهربائية بالكامل، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بالتعاون مع وزارة الرياضة وبالشراكة مع E1 وذلك، بمشاركة 16 سائقاً وسائقة من مختلف أنحاء العالم في 8 فرق.

وشهدت منافسات التصفيات تفوّق فريق ميامي، بعد أن خطف صدارة التصفيات، نظير إنهائه السباق في 6 دقائق و23 ثانية و33 جزءاً من الثانية، تلاه فريق “رافا” بواقع 6 دقائق و33 ثانية و62 جزءاً من الثانية، فيما حلّ فريق البرازيل في المرتبة الثالثة بزمن 6 دقائق و39 ثانية و44 جزءاً من الثانية، وجاء في المركز الرابع فريق دروغبا بـ6 دقائق و40 ثانية و7 أجزاء من الثانية.

وظفر فريق برادي بالمركز الخامس في التصفيات، بعد أن حقق زمناً يقدر بـ6 دقائق و40 ثانية، و12 جزءاً من الثانية، كما وصل فريق بلو رايسينغ سادساً بزمن 6 دقائق و44 ثانية، و66 جزءاً من الثانية، ومن خلفه فريق آيوكي ريسينغ سابعاً بزمن 6 دقائق و56 ثانية و73 جزءاً من الثانية، ليغلق فريق سيرجيو بيريز القائمة بحلوله ثامناً في الترتيب، بزمن 7 دقائق و10 ثوانٍ و55 جزءاً من الثانية.

وصرح لوكالة الأنباء السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، قائلاً :” سعيد برؤية الحضور الكبير من أهالي جدة لمشاهدة انطلاق البطولة وتحديداً الأطفال الذين تتجه البطولة لهم لتأمين مستقبلاً أفضل لهم من ناحية الاستدامة والطاقة المتجددة”.

فيما أكد لـ “واس” المتسابقة السعودية في فريق أوكي مشاعل العبيدان، أن دعم المملكة لهم ممثلةً في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، يعتبر دعم للأجيال القادمة التي تُلهمهم استضافة البطولات الرياضية العالمية لممارسة الرياضة وجعلها جزءاً هاماً من حياتهم منذ عمر صغير، مشيراً إلى أن انطلاق سباقات البطولة اليوم كان جميل وصاحبه عدة تحديات أسهمت في تراجع مرتبة الفريق، التي كان من أبرزها قوة الرياح وانقطاع كل سبل التواصل مع فريقها، مبينة أن وسط الظروف يكمّن مدى جمال هذه الرياضة الجديدة التي يتفوق بها من يتقبل التحديات التي تواجهه ويستفيد منها للتقدم إلى الأمام.

وتنطلق يوم غدٍ السبت، منافسات الدور نصف النهائي عند الواحدة وخمس دقائق ظهراً، يليه السباق التعويضي عند الثالثة و20 دقيقة مساءً، على أن يكون نهائي البطولة في تمام الرابعة و45 دقيقة مساءً.