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انطلاق صاروخ سبيس إكس لنقل 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 2 مارس 2023 - 9:15 صباحًا
The SpaceX Falcon 9 rocket with the companys Crew Dragon spacecraft lifts off from pad 39A for the Crew-6 mission at NASA's Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, early on March 2, 2023. - NASAs SpaceX Crew-6 mission is the sixth crew rotation mission of the SpaceX Crew Dragon spacecraft and Falcon 9 rocket to the International Space Station as part of the agencys Commercial Crew Program. (Photo by Jim WATSON / AFP)

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أطلقت شركة الصواريخ سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك طاقما مكونا من أربعة رواد في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح اليوم  ، وهو طاقم مؤلف من رائد إماراتي وآخر روسي انضما إلى زميلين من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على متن الرحلة.

وأقلعت مركبة الإطلاق سبيس إكس، التي تتكون من صاروخ فالكون تسعة تعلوه كبسولة كرو دراجون تعمل بشكل مستقل تسمى إنديفور، في الساعة 12:34 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:34 بتوقيت جرينتش) من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا بحسب رويترز .

وأظهر بث مباشر عبر الإنترنت لوكالة ناسا المركبة الفضائية التي يعادل ارتفاعها 25 طابقا وهي ترتفع من برج الإطلاق بينما تهدر محركاتها التسعة من طراز مرلين مطلقة سحبا من الدخان وكرة نارية حمراء أضاءت السماء قبل الفجر.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 2 مارس 2023 - 9:15 صباحًا
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