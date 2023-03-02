انطلاق صاروخ سبيس إكس لنقل 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية

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أطلقت شركة الصواريخ سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك طاقما مكونا من أربعة رواد في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح اليوم ، وهو طاقم مؤلف من رائد إماراتي وآخر روسي انضما إلى زميلين من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على متن الرحلة.

وأقلعت مركبة الإطلاق سبيس إكس، التي تتكون من صاروخ فالكون تسعة تعلوه كبسولة كرو دراجون تعمل بشكل مستقل تسمى إنديفور، في الساعة 12:34 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:34 بتوقيت جرينتش) من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا بحسب رويترز .

وأظهر بث مباشر عبر الإنترنت لوكالة ناسا المركبة الفضائية التي يعادل ارتفاعها 25 طابقا وهي ترتفع من برج الإطلاق بينما تهدر محركاتها التسعة من طراز مرلين مطلقة سحبا من الدخان وكرة نارية حمراء أضاءت السماء قبل الفجر.