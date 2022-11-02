انطلاق فعاليات ” احتفال نور الرياض 2022″ في نسخته الثانية

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انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من “احتفال نور الرياض 2022” الذي تنظمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض تحت شعار “نحلم بآفاق جديدة”، كأحد برامج “مشروع الرياض آرت” ضمن مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، وتستمر فعالياته لمدة 17 يومًا.

وبتضمن “احتفال نور الرياض 2022” عروضاً وأعمالاً إبداعية فنية مختلفة في40 موقعاً تتوزع في مختلف أرجاء المدينة، حيث يشمل على 190 عملًا فنيًا متنوّعًا من وسائل الضوء الإبداعي والمجسمات الضوئية، من بينها 90 عملاً يتم عرضها لأول مرة في الاحتفالية، من أبرزها عمل الفنان الأمريكي مارك بريكمان الذي يحمل عنوان “ترتيب الفوضى: الفوضى المرتبة” ويستخدم أكثر من (2000 طائرة درون)، والذي أقيم في متنزه الملك عبدالله بالملز، وكذلك عمل الفنان الفرنسي يان كيرسالي الذي يحمل عنوان “نبض من النور” يشتمل على عرض ليلي بأضواء الليزر ينطلق من أسطح ثلاثة أبراج في المدينة، لتتقاطع مع بعضها في مساء المدينة وترسم جسراً من الأضواء الساطعة يربط بين برج المملكة، وبرج الفيصلية، وبرج المجدول، ويمكن رؤيتها من مواقع مختلفة في المدينة، إلى جانب أعمال الفنانين: أليتسيا كوادي، وسابين مارسيليس، ودانيال بورن، ودوغلاس غوردن، وأكثر من 130 فناناً من المملكة ومختلف دول العالم.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع الرياض آرت المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، أن مشروع الرياض آرت هو أحد المشاريع الثقافية الطموحة التي تسهم في تحقيق أهداف برامج “رؤية المملكة 2030” في إثراء الحياة الثقافية في المجتمع، وإطلاق العنان للتعبير الفني، وتحفيز الاقتصاد الإبداعي، مبيناً أن احتفال نور الرياض يُعد مثالاً حياً على قدرة الفن والثقافة في تعزيز الروابط بين أفراد وفئات المجتمع من خلال دورها في مد جسور التواصل والتعبير، حيث تعد مواقع الاحتفالية مساحة تجمع سُكّان وزوار مدينة الرياض بالأعمال الفنية الإبداعية للفنانين من المملكة ومن مختلف دول العالم، تحت شعار “نحلم بآفاق جديدة”، الذي يرمز إلى التفاؤل والثقة في التحول والتجديد الذي تشهده المملكة.

وأشار إلى أن سُكّان وزوار مدينة الرياض سيكونون على موعد مع تجربة فنية وثقافية وترفيهية ثرية في “احتفال نور الرياض 2022” حيث يقدم الاحتفال أكثر من 500 فعالية مختلفة، تضم ندوات فنيّة وثقافية، وورش عمل يقدّمها خبراء في هذا المجال، يعقد بعضها حضورياً، والأخرى “افتراضياً” من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج “الرياض آرت” والتطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول وحسابات الاحتفالية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من نجوم الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط مثل الفنانة اللبنانية دانا حوراني، ومواطنتها غنوة نمنم، والفنان السعودي تامر إلى جانب المزيد من الأسماء، بعروض حية طوال فترة الاحتفال الذي يُعد أحد أكبر احتفالات فنون الضوء في العالم.

وأفاد الهزاني أن الاحتفال يتضمن تنظيم مزاد فني يقام في حي جاكس بالدرعية خلال يومي 14 و15 نوفمبر 2022م ، وذلك ضمن مبادرات “مشروع الرياض آرت” الخيرية، حيث يتضمن المزاد عرض أعمال فنية لأربعة فنانين سعوديين هم: أحمد ماطر، راشد الشعشي، معاذ العوفي، وسعد الهويدي، بالتعاون مع أربع جمعيات خيرية هي: جمعية النهضة، وجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، وفريق التأهيل الدولي، وستخصص جميع العوائد المالية من المزاد لدعم البرامج الفنية للجمعيات.

وأبان أن الاحتفال يضم معرضاً مصاحباً يقام تحت عنوان: “من الشُعاع إلى الشغف” في “منطقة جاكس” بالدرعية، لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 8 ربيع الآخر 1444ه حتى 11 رجب 1444هـ (3 نوفمبر 2022م إلى 2 فبراير 2023م)، ويقدم لزوّاره رحلة فنية للتحوّل الضوئي الإبداعي في الماضي والمستقبل، منوها أن الدخول (مجانياً) لجميع مواقع الاحتفالية التي تحتضن الأعمال الفنية، مع ضرورة الحجز المسبق لبعض المواقع، فيما يتاح للزوار شراء تذاكر بمبالغ رمزية للمشاركة في بعض الفعاليات التي ستقام على هامش الاحتفال، وسيخصص ريع مبيعات التذاكر في الاحتفالية لدعم الجهات الخيرية المشار إليها .

ودعت إدارة الاحتفال، الزوار الراغبين في المزيد من المعلومات إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: www.noorriyadh.sa وتحميل التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول ومتابعة حسابات الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.