انطلاق فعاليات الاجتماع الـ 19 لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية

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انطلقت اليوم فعاليات الاجتماع الـ 19 لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، تحت شعار “شراكات من أجل مستقبل أفضل”، برئاسة معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ومشاركة ممثلي أعضاء المجموعة في البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وصندوق النقد العربي، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك في العاصمة فيينا.

وبحث الاجتماع الجهود الجماعية للمجموعة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات حول العالم في العديد من مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، إلى جانب الأمن الغذائي، والطاقة النظيفة والمتجددة.

وتقدم مجموعة التنسيق العربية من خلال التعاون حزمة واسعة من المهارات والتأهيل والخبرات، وتبادل المعرفة وتنفيذ المبادرات المبتكرة بكفاءة وفعالية لتلبية احتياجات الدول النامية، والاطلاع على أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.