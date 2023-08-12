انطلاق فعاليات الجولة الثانية لبطولة صعود الهضبة بمنطقة الباحة

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انطلقت اليوم فعاليات الجولة الثانية لبطولة صعود الهضبة،التي يستضيفها منتزه الأمير مشاري بن سعود،بمحافظة بني حسن في منطقة الباحة،على مدار يومين،وذلك ضمن منافسات بطولة السعودية تويوتا 2023، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية،بالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارة منطقة الباحة.

ويشارك في منافسات الجولة الثانية 57 متسابقًا ومتسابقةً من المملكة،وإسبانيا، ولبنان،وسوريا،ومصر،والمغرب،وباكستان، والأردن،وتقام المنافسات على مسار يبلغ طوله 3 كلم ويتضمَّن نحو 29 منعطفًا بين البداية والنهاية،حيث ينطلق المتسابقون من أسفل الهضبة صعودًا حتى النقطة النهائية.

وأكمل جميع المشاركين استعداداتهم لانطلاق السباق الرئيسي غدًا،حيث شهد اليوم الأول للجولة إجراء التسجيل والفحص الفني للمركبات المشاركة،إلى جانب اجتماع السائقين مع مدير السباق،كما شهدت الفعاليات إجراء جولتين من التجارب الحرة للسائقين؛استعدادًا للسباق الرئيسي يوم السبت،حيث يترقَّب الجمهور منافسات شيقة ومملوءة بالتحديات.

وأتمَّ جميع المشاركين استعداداتهم لإشعال المنافسة،لا سيما مع توفير جوائز أكبر وحوافز مالية وعينية قيِّمة للفائزين هذا العام،حيث يحصل صاحب المركز الأول على سيارة GR 86 MT،إلى جانب جوائز مالية بإجمالي 50 ألف ريال سعودي مقسمة على الأوائل من كلِّ فئة.