انطلاق فعاليات الدورة الثانية من معرض المدينة المنورة للكتاب الخميس القادم

المناطق_ المدينة المنورة

تُطلق هيئة الأدب والنشر والترجمة الخميس القادم، فعاليات الدورة الثانية من معرض المدينة المنورة للكتاب والذي يستمر حتى 27 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر محلية وعربية ودولية.

وسيشهد المعرض في دورته الثانية، برنامج ثقافي ثري على مدار 10 أيام، وجلسات حوارية، وأمسيات شعرية، ومسرحيات، وورش عمل، إلى جانب منطقة للطفل، ومنصات لتوقيع الكتب، بما يُسهم في إثراء التجربة الثقافية في مختلف المجالات الأدبية والمعرفية والعلمية.

يُذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب يُشكل منصةً لدور النشر لعرض نتاجها في الحقول المعرفية المختلفة، على مساحة تتجاوز 15 ألف متر مربع، حيث يفتح أبوابه يومياً طيلة فترة انعقاده من الساعة الثانية مساءً وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وذلك خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.