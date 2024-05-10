انطلاق فعاليات الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة من الجلوس بنجران

المناطق_نجران

نظم الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي بصالة نادي الأخدود بنجران أمس فعاليات الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة من الجلوس للرجال، والتي تقام على مدى يومين، بمشاركة 4 أندية من نجران ومكة والرياض وجازان.

وانطلقت فعاليات البطولة بحفل ترحيبي تضمن تقديم صور من الفلكلور الشعبي النجراني بلوني الزامل و الرازف، قدمها طلاب تعليم منطقة نجران، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي خالد بن مسعود الهاجري، والرئيس التنفيذي للاتحاد بندر بن إبراهيم المغيصيب، وعضو اللجنة الفنية والمسؤول الرياضي للعبة كرة السلة على الكراسي عبدالله بن عبدالعزيز الماضي،ورئيس نادي نجران الأدبي الثقافي سعيد بن علي آل مرضمة، والمديرين التنفيذيين للفرق المشاركة.

والأندية الأربعة المشاركة في البطولة، هي نادي ذوي الإعاقة بنجران، ونادي ذوي الإعاقة بالرياض، ونادي ذوي الإعاقة بمكة، ونادي ذوي الإعاقة بجازان، ووصل عدد اللاعبين في البطولة إلى 48 لاعباً من ذوي الإعاقة الحركية.

وشهد اليوم الأول من التصفيات النهائية لبطولة الكرة الطائرة من الجلوس لذوي الإعاقة الحركية 6 مواجهات، حيث التقى فريقا جازان ومكة وانتهى اللقاء لصالح مكة بشوطين لصفر، واللقاء الثاني بين الرياض ونجران وانتهى لصالح الأول بنفس النتيجة، أما اللقاء الثالث فشهد انتصار الرياض على جازان بشوطين لصفر، وفي اللقاء الرابع تغلب مكة على نجران بذات النتيجة، وانتهى اللقاء الخامس بفوز الرياض على مكة بشوطين لصفر، بينما فاز نادي جازان على نجران بشوطين لشوط في ختام مواجهات الدور الأول.