انطلاق فعاليات “الليوان” في الرياض احتفاءً بذكرى يوم التأسيس

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انطلقت اليوم بمركز الملك عبدالله المالي “كافد” بالرياض، فعالية “الليوان” بتنظيمٍ من وزارة الثقافة وذلك احتفاءً بذكرى يوم التأسيس.

ويمتد البرنامج الثقافي الموحد للفعالية بباقي مدن المملكة على مدى ثلاثة أيام، ليعكس مدى التنوع الثقافي والحضاري الذي تتمتع به مناطق المملكة المختلفة.

وتتضمن الفعالية باقةً متنوعة من الأنشطة والعروض الحيّة، كعروض الحرف التقليدية التي كان يزاولها الأجداد منذ القدم، وصناعة الفخار، والسعف، ودباغة الجلود، وعروض حياكة السدو، وغزل الصوف، وحياكة البشوت.

كما تعرض فعالية “الليوان” أنشطةً تحاكي أساليب الحياة قديماً، من خلال حركة الأسواق الشعبية، وإبراز الأصالة في الأزياء التقليدية السعودية، إلى جانب المعارض التفاعلية والندوات الثقافية والعروض المسرحية التاريخية, وعروض الفلكلور الشعبي.