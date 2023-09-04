انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا صناعة المصاعد والسلالم المتحركة ومستلزماتها بجدة

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أطلقت غرفة جدة اليوم،فعاليات “المؤتمر الدولي لتكنولوجيا صناعة المصاعد والسلالم المتحركة ومستلزماتها” (ليفت سيتي إكسبو 2023 ),ويستمر إلى 7 سبتمبر 2023م،في فندق هيلتون جدة، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية،و250 علامةً مسجلةً و95 عارضًا من 10 دول مشاركة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أهمية الدور الذي يلعبه المعرض في فتح أسواق خارجيه جديدة؛مما يسهم في تحقيق العائد الأقوى من الاستثمار،مؤكدة أن المعرض يلعب دورًا رئيسًا في مواكبة التطور الإنشائي وحجم المشاريع التي تقام في المملكة؛مما كان له مردود على توجيه الاستثمارات من جانب المصنعين على مستوى العالم للمملكة،وكذلك تطوير صناعة النقل العمودي والرأسي داخل المملكة وتوطينها.

ويحظى ليفت سيتي إكسبو جدة باهتمام دولي قوي يمنحه الحضور في السوق الأكثر نموًّا وتقدمًا في المملكة ومنطقة الخليج والشرق الأوسط،حيث يعد منصة مثالية تشجع وتطور قطاعات صناعة المصاعد في المملكة،التي تشهد نموًّا وتقدمًا كبيرًا؛بسبب تزايد المشاريع قيد الإنشاء أو المخطط لها.

ويتيح المعرض فرصة للعارضين من خلال لقاء المستفيدين والمتخصصين من مختلف دول العالم عبر سلسلة من الندوات وورش العمل للجميع؛لمواكبة أحدث الاتجاهات والتقنيات في صناعة المصاعد.