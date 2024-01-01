انطلاق فعاليات جولة التجارة الإلكترونية في منطقة الباحة

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انطلقت بمنطقة الباحة اليوم، أعمال جولة التجارة الإلكترونية في محطتها الثالثة عشرة، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، وحضور أبرز الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك في مركز الأمير حسام للفعاليات والمؤتمرات بالمنطقة.

ويضم المعرض المصاحب للفعاليات 15 ركناً، توزعت بين مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية الخدمية والتوعوية والإرشادية، وجهات الدعم اللوجستي والتقني، إضافةً إلى أركان الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، والجناح الاستشاري، الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية.

واستُهلت الفعاليات بورشة عمل حول الممكنات في منشآت التجارة الإلكترونية، تلتها كلمة مجلس التجارة الإلكترونية، إضافة إلى جلسة حوارية شارك فيها عدد من المتخصصين تناولت تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة، وثلاث ورش عمل تناولت التحول الرقمي وقنوات البيع، وفرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة، وتقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، واستشارات وإرشادات تُقدم من قبل مجموعة من المتخصصين، لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع بيئة ريادية جاذبة وخدمة مجتمع الأعمال، إضافة إلى مشاركة العديد من مقدمي الخدمات العالميين والمحليين لتسهيل بناء وتوسع نشاطات المتاجر الإلكترونية في المنطقة، وذلك من خلال الجناح الاستشاري الذي يضم أركان جلسات الاستشارة والإرشاد في مجالات: تقنية المعلومات، دراسة الجدوى، قطاع التجزئة، والتقنيات والتسويق، وتطبيق نوافذ الإلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي لمنشآت بدر القاضي أن جولة التجارة الإلكترونية هي المحطة الثالثة عشرة ضمن جولات التجارة الإلكترونية للعمل على ربط رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية وأصحاب الأفكار في المنطقة بالمنظمة الاقتصادية ومنظومة قطاع التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال، والحلول الإلكترونية التي تخدم أعمالهم وازدهارهم.

وأفاد أن المعرض المصاحب للفعاليات يستهدف تقديم خدماته لـ 1500 مستفيد من التجار ورواد الأعمال في المنطقة، ويضم في جنباته عددًا من الأنشطة والأقسام، كما يقدم خدماته للمستفيدين عبر عدد من العارضين من القطاعين الحكومي والخاص من كبرى الشركات المحلية والعالمية، وتقديم عروض حصرية لزوار ومستفيدي الجولة في المنطقة، إضافةً إلى الاستشارات المجانية من الخبراء والمتخصصين في شؤون التجارة الإلكترونية.

وتستهدف الجولة على مدى يومين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة التحديات التي تواجههم، وتقديم الحلول المناسبة للتغلب عليها.