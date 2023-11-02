انطلاق فعاليات خيبر وتيماء بمجموعة من التجارب الجديدة

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انطلقت اليوم الفعاليات الجديدة في واحتي خيبر وتيماء التاريخيتين، في عامها الثاني على التوالي، بمجموعة متنوعة من الأنشطة السياحة والتجارب التراثية، حيث ستستقبل الواحتان الزوار في رحلةٍ عبر الزمن لاستكشاف التراث الثقافي والتاريخي لواحات شمال غرب المملكة العربية السعودية وسط أجمل المناظر الطبيعية والتضاريس الخلابة.

وستقام الفعاليات ابتداءً من نوفمبر وحتى مطلع عام 2024.

وستتيح الفعاليات للزوار الفرصة لاستكشاف كنوزٍ ثقافيةٍ وتراثيةٍ وطبيعيةٍ قيّمة تعود إلى الحضارات العريقة منذ آلاف السنين والتي قامت في واحة خيبر، حيث تتضمن الفعاليات عروضاً ثقافية وأنشطة مغامرات وفعالياتٍ موسيقية إلى جانب المخيمات البدوية وغيرها الكثير.

أما واحة تيماء التي تشتهر بأنها أرض الملوك، فتحظى بأهمية كبيرة إلى جانب واحة العلا، بما تحمله من تراثٍ تاريخيّ وثقافيّ عريق.

لعبت تيماء دوراً إستراتيجياً كمحطةٍ تجاريةٍ على طريق البخور وعلى الطريق المؤدي إلى حضارة بابل.

كما كانت مكان إقامة الملك البابلي الشهير “نابونيد”.

ويمكن لزوار واحة تيماء استكشاف بعضٍ من أهم المواقع الأثرية الهامة مثل معبد صلم الأثري وبئر هدّاج وسوق الناجم وقصر الرضم وقصر الطلق وقصر ابن الرمان، إضافة إلى الاستمتاع بالعروض التراثية والموسيقية والتجارب الغامرة في رحلةٍ إلى عراقة الماضي.

وتتنوع الفعاليات التي انطلقت ما بين خيبر وتيماء ، حيث تشهد فعاليات خيبر التي بدأت اليوم وتستمر إلى 9 مارس 2024، بجولات متنوعة يمكن للزوار من خلالها الاستمتاع برفقة مرشد سياحي لاستكشاف واحة خيبر التراثية من خلال 6 مواقع تاريخية من بينها مطل الروان وقرية منيفة وحصن النزار التاريخي.

وتمتد الجولة من 2 – 3 ساعات بتكلفة 95 ريالاً سعودياً، مع إمكانية الحجز عبر الموقع الإلكتروني.

وتتيح تذكرة أيام الأسبوع للزوار الاستمتاع بجولة في الواحة إلى جانب مجموعة من العروض الموسيقية وعروض الرقص التراثية، بينما تتيح تذكرة عطلة الأسبوع إلى جانب ذلك حضور عرض صوت الواحة الغامر، ويمكن للزوار استخدام بطاقة جولة خيبر التراثية لزيارة المخيّم البدوي، والاستمتاع بتجربةٍ ثقافيةٍ ترفيهيةٍ تعرّفهم بتفاصيل الحياة اليومية التي عاشها أهل البادية في الماضي، مع ضيافة عربية أصيلة تتضمن القهوة والتمر.

ويقام من ضمن فعاليات خيبر أيضاً حفل صوت خيبر من 2 نوفمبر إلى 10 نوفمبر، ويعد حفلاً استثنائياً مع الفرقة الوطنية السعودية في مطل الروان، حيث تجمع بين نغمات الآلات الموسيقية الكلاسيكية والإيقاعات المعاصرة في تجربةٍ موسيقيةٍ فريدة، إضافةً إلى جولة مشوقة في الهليكوبتر، لمشاهدة الآثار المذهلة واستكشاف المصائد الحجرية الغامضة، والفوهات البركانية، والتي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، تستمر إلى 28 فبراير 2024، من الخميس إلى السبت.

كما يقدم للزوار في خيبر تراكيب فنية من إبداع غزالة أفرزماني، من تبدأ من اليوم إلى 1 مارس 2024، تتناغم التراكيب الفنية المعاصر، وسط واحة خيبر، مع التضاريس الطبيعية المذهلة من حولها. وتقدم غزالة أفرزماني قطعها الفنية التي تحاكي ساحة لعب مفككة تستكشف من خلالها مفاهيم اللعب بعيداً عن الإنجاز والفشل.

وفي تيماء يستمتع الزائر بأجواء المخيم البدوي بشكل يومي ويستمر إلى 1 مارس 2024، ويمكن للزوار استخدام بطاقة جولة تيماء التراثية لزيارة المخيّم البدوي، والاستمتاع بتجربةٍ ثقافيةٍ ترفيهيةٍ تعرّفهم بتفاصيل الحياة اليومية التي عاشها أهل البادية في الماضي، مع ضيافة عربية أصيلة، والتقاط الصور التذكارية مع الهجن والصقور.

ويقدم بئر هدّاج عروضاً مميزة تستمر إلى 31 ديسمبر يحتفي من خلالها بمعلمين رئيسيين في تيماء وهما بئر هدّاج، أحد أكبر الآبار القديمة في شبه الجزيرة العربية ومكان إقامة الملك نابونيد، آخر ملوك بابل، وجولة تيماء التراثية تتيح للزوار استكشاف “أرض الملوك” والتعرف على دور تيماء الهام في تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم، ويمكنهم استكشاف مواقع تاريخية مذهلة مثل معبد صلم الأثري، الذي يعود إلى العصر الحديدي قبل 3 آلاف عام، وقصر الرضم، الذي يُعتقد بأنه كان مكان إقامة الملك نابونيد البابلي؛ وبئر هدّاج، الأعجوبة المائية، والذي يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد. وتستمر الجولة من 3 إلى 4 ساعات بسعر 95 ريالاً سعودياً، حيث تستمر إلى 9 مارس 2024، وتتضمن الجولة عرضاً تمثيلياً وعروضاً موسيقية ومسيرة الملك نابونيد يوم الأربعاء من كل أسبوع، وفعالية ضيف القصر أيام عطلة الأسبوع.

كما تقام ضمن فعاليات تيماء أيضاً “مسيرة الملك نابونيد”، التي تصور التاريخ الغني “لأرض الملوك”، وقصص سكان المنطقة الأوائل وتتيح للزوار استكشاف الإرث العريق للمنطقة بأجواء ترفيهية تنبض بالفنون والألوان الزاهية احتفالاً بتاريخ تيماء، وفعالية “ضيف القصر” التي تتيح للضيوف استكشاف قصر ابن رمان من خلال عرض فني تقليدي يجمع بين رواية القصص والموسيقى والمؤثرات الخاصة، ويقع القصر الكبير وسط تيماء وسمّي تيمناً بحاكم المنطقة الشيخ عبدالكريم بن علي الرمان. ويعود تاريخ البناء الرئيسي إلى القرن السابع عشر الميلادي، ثمّ تمت إضافة القصر بين عامي 1916 و1919.

كما يمكن لجميع الزوار متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالفعاليات والتذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.experiencealula.com.