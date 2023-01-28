انطلاق فعاليات “ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023” مطلع فبراير

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تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي تنطلق فعاليات “ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023” في يومي الأربعاء والخميس 10-11 رجب 1444 الموافق 1 – 2 فبراير 2023 في فندق الانتركونتنتال بمدينة الرياض بحضور ومشاركة عدد كبير من المختصين والمسؤولين يمثلون مدراء القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات ورؤساء الهيئات والمنظمات المحلية

يهدف المؤتمر الذي يتضمن 5 جلسات على مدى يومين بمشاركة 22 متحدثا من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ إلى تحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية، وتأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية، إضافة لنشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية الاجتماعية ورصد تجارب المسؤولية الاجتماعية لدى الجهات ذات العلاقة.

واعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية الأستاذ سعود السبيعي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على رعايته لهذا الملتقى الذي تنظمه الجمعية مؤكدا حرص واهتمام معاليه بالمسؤولية الاجتماعية التي تعد احدى مستهدفات رؤية المملكة 2030 مشيرا إلى اكتمال الاستعدادات اللازمة لمواكبة هذا الحدث الحيوي الهام وتغطية فعالياته المتنوعة وتشكيل اللجان العاملة وتخصيص مركز إعلامي ينبثق من اللجنة الإعلامية يهدف إلى تزويد الإعلاميين بكافة المعلومات الخاصة بالملتقى ويسهل مهامهم.

وصرح الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية الأستاذ عبدالله المهنا أن المؤتمر يعد ملتقى متخصص لإبراز الدور الرئيس لكافة المؤسسات والقطاعات في أعمال المسؤولية المجتمعية ويعكس السياسات والاستراتيجيات المستقبلية للمسؤولية المجتمعية ويناقش بمشاركة 22 من المتحدثين وصانعي القرار والجهات ذات العلاقة ببرامج وأهداف ومبادرات المسؤولية الاجتماعية محلياً وعالمياً، ويستعرض التجارب في هذا المجال وكيفية الاستفادة منها في تقديم مبادرات مبتكرة تخدم حاجة المجتمع في مجال المسؤولية المجتمعية.

جلسات اليوم الأول

يدير الجلسة الأولى من جلسات اليوم الأول الأستاذ خالد العقيلي، وتناقش الجلسة مفهوم وبناء ثقافة المسؤولية المجتمعية، بمشاركة د. مبارك البقمي مدير عام المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية، والأستاذ عبدالرحمن العقيل نائب محافظ هيئة الأوقاف، والأستاذ مشاري آل صلاح مدير إدارة

مواصفات الخدمات في هيئة المواصفات والمقاييس، والأستاذ عسكر الحارثي الرئيس التنفيذي لمركز التنمية المستدامة في غرفة الرياض.

أما الجلسة الثانية التي يديرها الدكتور عامر العنزي عضو هيئة تدريس ومستشار المسؤولية المجتمعية ؛ وتسلط الضوء على مساهمة الشركات في جائحة كورونا، بمشاركة المتحدثين: د. إبراهيم الحيدري الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي، والأستاذ بدر الخنبشي الرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للتبرعات. والاستاذه منى الغامدي مستشار التنميه المجتمعية بوزارة الطاقة

جلسات اليوم الثاني

تناقش الجلسة الأولى من جلسات اليوم الثاني للملتقى برامج ومبادرات الشركات للمسؤولية الاجتماعية بمشاركة المتحدثين: الأستاذ عبدالله الأسمري مدير برامج الشراكه المجتمعية بشركة بي إيه إي سيستمز البريطانية، والأستاذة مها النحيط مدير عام الاستدامة بشركة الاتصالات السعودية، والاستاذ عبدالرحمن الملحم مديرعام المسوولية الاجتماعية بسابك والأستاذ أحمد بن إبراهيم العمير الأمين العام لبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع،

وتستكمل الجلسة الثانية مناقشة برامج ومبادرات الشركات للمسؤولية الاجتماعية بمشاركة الأستاذ فادي الرابغي رئيس إدارة المسؤولية الاجتماعية في نيوم، والأستاذة إيمان الصعيدي مديرة التواصل المؤسسي في شركة زين السعودية، والأستاذ حمد البكر الرئيس التنفيذي بشركة جاهز، والأستاذ أحمد الفال مدير عام الاتصال الموسسي والمسؤولية الاجتماعية بدلة البركة والدكتور فهد العليان نائب رئيس مجموعة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ببنك الجزيرة، والأستاذ عبدالله العتيبي مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي، ويدير الجلسة الأستاذة مهرة الخزيم.

ويختتم اليوم الثاني أعماله بجلسة تناقش آفاق الشراكة بين القطاع الخاص وغير الربحي، ويشارك بها كل من المهندس مشاري الجويرة مدير عام الشراكات في صندوق دعم الجمعيات، والدكتور يوسف الحزيم أمين عام مؤسسة العنود الخيرية، والأستاذ أحمد الرماح الرئيس التنفيذي بالمهيدب الخيرية، والأستاذ محمد محارب مدير عام جمعية إنسان، ويدير الجلسة الأستاذ نائل الفايز العضو المنتدب لشركة كابلات السعودية.