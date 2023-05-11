انطلاق فعاليات ملتقى “عناقيد الريف للفنون البصرية”

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انطلقت اليوم فعاليات ملتقى عناقيد للفنون البصرية متضمنة العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية بتنظيم نادي عناقيد تحت إشراف البوابة الوطنية للهوايات ” هاوي” ، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة.

وتستضيف محافظة بلقرن في منطقة عسير فعاليات الملتقى بمشاركة نحو 40 فناناً وفنانة تشكيليين على مدار ثلاثة أيام؛ بهدف صنع بيئة تكاملية تجمع مواهب الفن التشكيلي والخط العربي والتصوير والتصاميم إلى جانب فنون “الريزن” والتراث من خلال تقديم أحدث ما وصلت إليه أعمالهم التي تلقى رواجاً بين محبي هذه الفنون.

يذكر أن هذه الفعالية تندرج تحت مظلة “هاوي” البوابة الوطنية للهوايات التابع لمركز برنامج جودة الحياة الذي يقوم بتنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تحفيز حيوية المجتمع، وتوفير خيارات أكثر تعزز أنماط الحياة الإيجابية، وإيجاد بيئة حاضنة لهم، في سبيل دعم وتطوير قطاع الهوايات؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.